Petr Krčmář

Pokud používáte souborový systém Reiser4, můžete ho nyní použít s aktuálním linuxovým jádrem verze 4.11. Bohužel, to je to jediné, co jsme se od vývojářů dozvěděli. Patche na novější verze jádra se objevují na Sourceforge stránce Reiser4 file system for Linux OS, ale chybí jakékoliv další informace o plánech a budoucnosti vývoje souborového systému.