 »   »  Rekonstruován zdrojový kód Apolla 10

Navigační program pro Apollo 11 (první přistání na Měsíci) byl zveřejněn před 4 roky. Nadšenci vytvořili virtuální AGC (Apollo Guidance Computer) a existuje pro něj spousta programů. Zajímavý je například osud programu z lunárního modulu Apollo 10, což byl oblet Měsíce, poslední zkouška před přistáním. Lunární modul se jmenoval Snoopy a zůstal na oběžné dráze kolem Slunce, občas je možné jej vidět ze Země. Zajímavostí je, že Snoopy měl schválně asi jen polovinu paliva, aby se astronauti nepokusili sami na Měsíci přistát.

Jediná kopie programu ze Snoopy tedy zřejmě krouží kolem Slunce, ale Mike Stewart dostal po aukci do rukou výpis programů o něco starších a o něco novějších, než měl Snoopy. Navíc byly známy kontrolní součty přeloženého kódu. Takže jen stačilo zdrojové kódy přepsat, různě kombinovat a porovnat kontrolní součet a výsledek LUM69R2 je na GitHubu.

Za zmínku stojí veselé názvy procedur a komentáře ve zdrojovém kódu jako BRUNBABY, OFF TO SEE WIZARD, HONIT SOIT QUI MAL Y PENSE a NOLI SE TANGERE.

(zdroj: slashdot)