Rekordně malý QR kód

Jan Fikar
Dnes
5 nových názorů

2011-12-2-qr_mh_496x330-1.jpg Autor: profit

Výzkumníkům z technické univerzity ve Vídni ve spolupráci s firmou Cerabyte se podařilo vytvořit rekordně malý QR kód. Má plochu pouhých 1,98 mikrometrů čtverečních a každý pixel měří jen 49 nanometrů. To je asi desetina vlnové délky viditelného světla. Pro čtení tedy světlo nejde použít a je potřeba použít elektronový mikroskop.

QR kód byl vypálen do keramické vrstvy pomocí FIB a díky svým malým rozměrům se dostal do Guinnessovy Knihy Rekordů. Touto technologií by bylo možné na plochu A4 zaznamenat asi 2 TB informace. Pomineme-li ten fakt, že do současných elektronových mikroskopů se A4 patrně nevejde.

(zdroj: slashdot)

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Microsoft odstraní přístup ke Copilot Chat v některých aplikacích M365

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO