Repozitář YouTube-dl na GitHubu byl obnoven

Repozitář projektu YouTube-dl je zpět na GitHubu. Odstraněn byl před třemi týdny na základě žádosti organizace RIAA (Recording Industry Association of America, Inc.), která se odvolala na zákon DMCA. Šířil se pak různými cestami, včetně zakódování do obrázků odeslaných na Twitter.

Jedinou změnou v repozitáři je odstranění některých testů, které stahovaly části autorsky chráněných hudebních videí. Právě na tyto testy si explicitně stěžovala RIAA ve své žádosti o stažení repozitáře.

YouTube-dl je řádková utilita napsaná v jazyce Python, která dovoluje stahování audiovizuálního obsahu z více než tisícovky různých webů.