Restart projektu LibreOffice Online: vývoj kancelářského balíku se zase rozbíhá

Petr Krčmář
Dnes
LibreOffice Autor: The Document Foundation

LibreOffice Online je webová verze balíku LibreOffice, kterou lze hostovat na vlastní infrastruktuře. Projekt byl v roce 2022 pozastaven hlavně kvůli konfliktu a napětí kolem role firmy Collabora — velkého přispěvatele, který vyvíjel a nabízel vlastní online řešení s názvem Collabora Online. Nyní nadace Document Foundation oznámila oživení svého projektu.

Nadace plánuje znovu otevřít repozitář pro LibreOffice Online, který ale bude zobrazovat varování o neutěšeném stavu, dokud jádro vývojového týmu neoznámí, že je jeho obsah bezpečný a použitelný. Budeme povzbuzovat komunitu, aby se zapojila s kódem, technologiemi a dalšími příspěvky, které mohou být použity k dalšímu rozvoji, píší zástupci nadace.

Zároveň zdůrazňují, že nadace nebude řešení hostovat na svých serverech nebo poskytovat firemní podporu pro LibreOffice Online. To přesahuje rámec činnosti nadace. V těchto případech uživatelům důrazně doporučujeme obrátit se na komerční ekosystém kolem LibreOffice. Nadace chce nabídnout tuto technologii všem, kteří ji chtějí používat, upravovat a sdílet.

