RIPE NCC jedná o změně poplatků, ve hře jsou i kategorie členů podle počtu IP adres

Autor: RIPE NCC

Organizace RIPE NCC, která je v oblasti Evropy a Blízkého východu zodpovědná za přidělování IP adres, řeší úpravu svého financování. Řada členských organizací se totiž snaží za každou cenu drancovat zbývající IP adresy, zakládat další místní registry (LIR) a nakupovat adresy na burzách.





Dochází při tom také ke slučování organizací, čímž klesá příjem z členských příspěvků. To znamená, že příjmy RIPE NCC se výrazně sníží a my budeme muset zajistit, aby nám náš model zpoplatnění umožnil získat příjmy potřebné k zachování našeho provozu. Pokračování stávajícího modelu stejných plateb pro všechny by znamenalo, že by bylo nutné zvýšit poplatky pro všechny členy.





Na stole jsou v současné době tři návrhy řešení, které předneslo představenstvo po konzultaci se členy. První model počítá s vytvořením deseti kategorií členů podle množství alokovaných adres. Podle tohoto modelu by přibližně 68 % členů platilo méně než současný roční poplatek a zbývajících 32 % by platilo více.

Navrhovaná tabulka jednotlivých kategorií Autor: RIPE NCC

Druhý model počítá s plošným navýšením poplatků pro všechny, plus přidává poplatky za přidělení čísla autonomního systému (ASN). Třetí model pak také zachovává jednotné platby, ale přidává platbu za číslo autonomního systému a tisícieurový poplatek za transfer adres, který bude účtován příjemci.

O variantách bude rozhodnuto na valné hromadě, které proběhne 24. května. K dispozici je automatický kalkulátor [xlsx], který umožňuje jednotlivým členům vypočítat, jaké budou jejich budoucí náklady.