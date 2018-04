Petr Krčmář

Před několika měsíci Feral Interactive zveřejnil informace o tom, že během letošního jara vydá hru Rise of the Tomb Raider také pro Linux. Nyní bylo potvrzeno, že hra vyjde ještě během dubna. Verze pro macOS by se měla objevit už tento týden. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o nárocích na hardware, ale už víme, že hra bude používat Vulkan.

Pokud se chcete namlsat, můžete v 19 hodin našeho času na Twitchi sledovat živé hraní Tomb Raidera na Linuxu.