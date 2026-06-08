Robotaxi pomáhá zlodějům

V lednu v San Franciscu bylo vykradeno studio Hot 8 Yoga. Pachatel přijel v robotaxi Waymo, v podniku sebral spoustu oblečení. Do tří minut byl zase venku. Lup uložil do kufru auta a nechal se odvézt neznámo kam. Policie stále nemůže zloděje najít. K objednání použil patrně předplacenou kartu a záznam z vnitřku auta byl v dubnu po vydání soudního příkazu již smazán.
Waymo maže záznamy z vnitřku aut po blíže nespecifikované době. Každé auto také zaznamenává celé své okolí pomocí 29 kamer. Tento záznam je využíván k vylepšování AI, má však obličeje a poznávací značky rozmazané.
(zdroj: slashdot)