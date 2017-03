Roman Bořánek

Oblíbená hra Rocket League, která se dlouhodobě drží v první desítce nejhranějších her na Steamu, chystá nový herní režim zvaný Dropshot. Opět jde o klasický fotbálek s raketovými auty, ale byla učiněna jedna zásadní změna. Míč je třeba dostat do vymezeného místa na zemi, nikoliv do branky. Aktualizace bude pro všechny majitele hry zdarma a bude uvolněna 22. března. Rocket League od minulého září podporuje Linux.