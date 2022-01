Rok 2022 způsobil chybu v serveru Microsoft Exchange

Rok 2022 nezačal vůbec dobře pro všechny MS Exchange adminy. Ti musejí řešit chybu v on-premise instalacích serveru Microsoft Exchange, konkrétněji v komponentě Anti-Malware scanneru. Chyba spočívá v chybném datovém typu pro ukládání data, kdy vývojáři zvolili pro ukládání 32bitový signed integer a hodnota 2201010001 způsobí přetečení a následné nedoručení zprávy. Řešením je vypnout skenování zpráv, dokud nebude k dispozici oprava.

#Microsoft and #Exchange starting off 2022 with a as of 00:00UTC with freezing transport of all emails flowing through it On-Prem due to failure converting the new date... Solution is to disable the AntiMalware Scanning temporarily via Disable-Antimalwarescanning.ps1. 1/x https://t.co/grYeBW1Ygh