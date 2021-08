Rok 2026: většina lidí bude mít Smart TV

Dnes najdeme Smart TV zhruba ve třetině všech světových domácností. Do roku 2026 by toto číslo mělo dle Strategy Analytics stoupnout na více než 50 %, to když počet domácností vlastnících „chytrý televizor“ stoupne z 665 miliónů na 1,1 miliardy.

Prodeje Smart TV vzrostly za loňský rok o 7,4 %. Podíl má v příštích pěti letech stoupnout v severní Americe na 90 %, v západní Evropě na 80 % a ve střední a jižní Americe pak na 60 %. Celkově se svět dostane ze současných 34 % podílu na 51 %.

Světu mimochodem mezi výrobci vévodí značka Samsung a její platformy Tizen. Za loňský rok ale hodně vyrostly i platformy Android TV a Roku, snižuje se ale rozmanitost trhu. V roce 2015 připadal na čtyři největší Smart TV platformy 33% podíl na trhu, loni to bylo už 50 %. Mohu jen dodat: doufejme, že v roce 2026 bude možné vybírat i mezi „Dumb TV“.