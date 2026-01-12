Root.cz  »  Vývojářský software  »  Rozhorel sa boj o moderné IDE: agentické vývojové prostredia nastupujú

Vývojárske prostredia prechádzajú transformáciou. Prichádza nová generácia agentických vývojových prostredí, kde AI asistenti nebudú len doplnkom, ale jadrom celého pracovného postupu.

V súčasnosti má pravdepodobne najlepšiu pozíciu firma Microsoft, ktorej kombinácia editora VS Code a GitHubu zaisťuje výnimočné postavenie na trhu. Obe majú hlbokú integráciu AI nástrojov a agentov a neustále pridávajú nové funkcie práve v tejto oblasti. Nie náhodou Microsoft na domovských stránkach použil termín The open source AI code editor a slogan With GitHub, developers, agents, and code come together on one platform.

Najväčšiu pozornosť aktuálne púta Google Antigravity, nový agent-first editor, ktorý dokáže plánovať a vykonávať úlohy naprieč editorom, terminálom aj prehliadačom.

JetBrains má dominantné postavenie v oblasti profesionálnych IDE, ale na poli agentických nástrojov zatiaľ zaostáva. Rozhodol sa stiahnuť svoj Fleet a ide sa namiesto toho sústrediť na plnohodnotný agentický vývojový nástroj.

Medzi novými hráčmi vynikajú Cursor, ktorý je forkom VS Code a je považovaný za jeden z najpokročilejších agentických editorov. Ďalším populárnym nástrojom je Kilo Code, unikátny AI doplnok pre VS Code.

Pozohurodným javom je renesancia terminálu ako vývojového prostredia, na ktorý Anthropic, tvorca najpokročilejších AI coding modelov, stavia svoj Claude Code. Nedávno tiež odkúpil Bun, čím si zaistil kontrolu nad populárnym JS behovým prostredím. Claude Code je naprogramovaný pomocou JavaScriptu a Bun je firmou intenzívne využívaný.

Samostatnou kapitolou je Warp, ktorý je zbrusu novým, kompletným terminálovým agentickým vývojovým prostredím.

Výsledkom je prudko sa zrýchľujúci boj o to, kto bude lídrom novej generácie vývojových nástrojov, kde AI nebude len pomocník, ale plnohodnotný spolupracovník schopný autonómne riešiť celé úlohy.

