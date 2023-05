Rozhovor s Ebenem Uptonem o Raspberry Pi

Včera Jeff Geerling zveřejnil rozhovor s Ebenem Uptonem, který je CEO Raspberry Pi. Co se týká dostupnosti, tak Eben v podstatě zopakoval informace z prosince. Po hubeném prvním čtvrtletí 2023 by se výroba měla vrátit do předpandemického tempa a dostupnost by se měla postupně stabilizovat.





Jeff se také ptal na RISC-V. Podle Ebena zatím nejsou dostupná výkonná jádra, ale pro mikrokontroléry se hodí dobře. A Raspberry Pi je členem RISC-V konsorcia.





Také hovořil o tom, jak vznikl název Raspberry Pi. Ovocných počítačových firem bylo v Británii více: Apricot, Tangerine a Acorn (praotec procesorů ARM). Dále se Ebenovi líbí idiom blow a raspberry. A Pi podle Pythonu nebo 𝜋.

(zdroj: arstechnica)