Linux Journal před týdnem zveřejnil rozhovor Roberta Younga, prvního vydavatele Linux Journalu, s Linusem Torvaldsem po 25 letech. Předchozí rozhovor byl v roce 1994. Dozvíte se, jak se má Linusova rodina, jaké používá počítače a třeba jeho názor na jazyk C.

Linus také nemá rád moderní média Twitter, Facebook a Instagram a nazývá je „nemocí“.

But, I absolutely detest modern „social media“—Twitter, Facebook, Instagram. It's a disease. It seems to encourage bad behavior.