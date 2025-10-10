Root.cz  »  Hry  »  Rubikova kostka s displeji: WOWCube

Rubikova kostka s displeji: WOWCube

Jan Fikar
Dnes
Hlavolam Rubikovu kostku z roku 1974 patrně všichni znají. Skládá se z 3×3×3 barevných kostiček. Nová WOWCube má kostiček jen 2×2×2, ale každá kostička nese místo jedné barvy displej IPS s rozlišením 240×240. To skýtá velké množství možností nejen pro hry, ale je možné kostku použít ke zobrazování fotek, akvária či aktuálních zpráv.

Součástí je šestiosý akcelerometr, osm reproduktorů a baterie vydrží asi 7 hodin. Na kostce běží vlastní operační systém CubiOS a zdarma je možné získat DevKit (pouze pro Windows a macOS). Aplikace se stahují z digitálního obchodu, her je zde kolem padesáti. K dispozici je také aplikace pro chytré telefony s Androidem a iOS. Kostku je možné přeobjednat za 299 dolarů a měla by přijít před Vánoci.

(zdroj: arstechnica)

Zdroj: Youtube.com
Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

