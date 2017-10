 »   »  Ruby a web v Ruby on Rails (školení)

Redakce

Ruby je dynamický programovací jazyk, který se lehce píše a snadno čte. Je elegantní, úsporný a velmi expresivní. Začínáte s webovým vývojem a chcete to zkusit v Ruby on Rails? Nebo už weby píšete v PHP, Javě, nebo Pythonu a zajímá vás, jak se to dělá jinde? Přijďte si osvojit produktivní nástroj, se kterým se budete moci soustředit na práci a nezdržovat se syntaxí!

Připravili jsme pro vás dvě školení: Základy Ruby a Vývoj webových aplikací v Ruby on Rails . Uskuteční se 7., 8. a 9. listopadu a do konce října je můžete pořídit za akční ceny.