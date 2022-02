Ruská státní síťová infrastruktura byla odpojena od internetu

Ruský největší poskytovatel připojení, společnost Rostelecom, přestala do zahraničí v BGP oznamovat prefixy státní síťové infrastruktury (AS196747). Síť je tedy dostupná jen uvnitř Ruska a různými nástroji je možné sledovat, kdy přesně došlo ke změně v BGP.

V síti je připojená celá řada služeb a domén, na které útočí řada skupin z celého světa. Odpojením do ostrovního režimu je tak možné efektivně zabránit většině útoků ze světa.

