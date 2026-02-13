Root.cz  »  Instant messaging, chat  »  Rusko blokuje WhatsApp a Telegram

Rusko blokuje WhatsApp a Telegram

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

2022-02-Kreml-Rusko.jpg Autor: Depositphotos

Včera ruský federální úřad Roskomnadzor začal v národním DNS blokovat adresy whatsapp.com a web.whatsapp.com, což znemožňuje používání WhatsApp. Blokování jde obejít přes VPN nebo použitím cizí DNS služby. Meta označila blokování za krok zpět.

Již dříve se Roskomnadzor snažil snižovat kvalitu hovorů přes WhatsApp a Telegram. Od úterý je používání Telegramu ještě více omezováno. Zakladatel Telegramu Pavel Durov říká, že omezováním konkurenčních šifrovaných komunikátorů chce Rusko občany donutit používat státní komunikátor Max.

(zdroj: bleepingcomputer)

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

