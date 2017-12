 »   »  Rusko bude mít záložní DNS systém od poloviny příštího roku

Jan Fikar

Ruská vláda plánuje vlastní nezávislý internet, který by používala společně se státy BRICS. Záložní ruský DNS systém by měl běžet od 1. srpna 2018 a do roku 2020 by mělo 95 % vnitrostátní internetové komunikace probíhat lokálně kvůli obavám z odposlechu.

Rusko a Čína dlouhodobě kritizovaly USA kvůli IANA, která sice před rokem sice přešla z amerického ministerstva obchodu pod nezávislou organizaci ICANN, ale Rusko spíše prosazovalo kontrolu Organizací spojených národů, kde má větší vliv.

(zdroj: slashdot)