Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Rust Coreutils 0.2.0 jsou znatelně rychlejší

Rust Coreutils 0.2.0 jsou znatelně rychlejší

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Rust klávesnice Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

V sobotu vyšlo Rust Coreutils (uutils) ve verzi 0.2.0. Jde o náhradu klasických nástrojů GNU Coreutils přepsaných v Rustu. V poslední době jde vývoj rychleji kupředu, protože se očekává zařazení do Ubuntu 25.10 ve výchozím stavu. Podobně na tom bude sudo-rs.

Rust Coreutils 0.2.0 mají výrazně rychlejší tr. To bylo v předchozí verzi asi 9,8× pomalejší než GNU. Nyní je 1,6× rychlejší. Zrychleno bylo také sort a cat. Nově je také možné používat plnou podporu Unicode v parametrech všech nástrojů, tedy i znaky, které nejsou v UTF-8. Například:

echo "🍔🍟🥤" | cut -d"🍟" -f1

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

