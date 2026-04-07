Root.cz  »  Nástroje a utility

Rust Coreutils 0.8 jsou zase rychlejší, projdou téměř 95 % testů

David Ježek
Včera
37 nových názorů

Sdílet

Linux a Rust Autor: David Ježek s Gemini AI
Na světě je nový balík Rust Coreutils 0.8, který je alternativou pro standardní GNU Coreutils. Nová verze přináší slušný nárůst výkonu, konkrétně dd běží zhruba o 45 % rychleji, mnoho nástrojů se rychleji spouští, numfmt si polepšuje o 3 %.

Pokračují práce na podpoře WebAssembly, díky čemuž si lze s Rust Coreutils hrát i ve webovém prohlížeči. Celý balík v nové verzi pak úspěšně projde 94,74 % testů, což představuje nárůst o 0,15 % oproti předchozímu vydání (počet selhávajících testů klesl o 2, naopak 630 testů projde bez problémů). Z řady nástrojů pak byl odstraněn další kód považovaný za unsafe. Podrobnosti i na GitHubu projektu.

Vstoupit do diskuse (37 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO