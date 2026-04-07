Rust Coreutils 0.8 jsou zase rychlejší, projdou téměř 95 % testů

Na světě je nový balík Rust Coreutils 0.8, který je alternativou pro standardní GNU Coreutils. Nová verze přináší slušný nárůst výkonu, konkrétně
dd běží zhruba o 45 % rychleji, mnoho nástrojů se rychleji spouští,
numfmt si polepšuje o 3 %.
Pokračují práce na podpoře WebAssembly, díky čemuž si lze s Rust Coreutils hrát i ve webovém prohlížeči. Celý balík v nové verzi pak úspěšně projde 94,74 % testů, což představuje nárůst o 0,15 % oproti předchozímu vydání (počet selhávajících testů klesl o 2, naopak 630 testů projde bez problémů). Z řady nástrojů pak byl odstraněn další kód považovaný za unsafe. Podrobnosti i na GitHubu projektu.