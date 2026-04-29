Rust Meetup 5. května v Olomouci

Další Rust Moravia meetup se koná 5. května v Olomouci tradičně na půdě Fakulty informatiky UPOL. Tentokrát se blíže zaměří na testování a obsah ocení nejen fanoušci Rustu. Akce začíná v 17:30. Přihlaste se na meetup.com.
Jako první nám Jakub Beránek (Rust Leadership Council and the Rust compiler and infrastructure teams) dá Tipy, jak psát lepší (Rust) testy. Poté vystoupí Pavel Kučera (Edhouse) s tématem Testovatelný (Rust) kód: Funkcionální přístup. Po skončení akce se můžete těšit na přátelské setkání v nedaleké hospodě.