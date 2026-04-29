Root.cz  »  Akce

Rust Meetup 5. května v Olomouci

Marek Pšenka
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Olomouc

Další Rust Moravia meetup se koná 5. května v Olomouci tradičně na půdě Fakulty informatiky UPOL. Tentokrát se blíže zaměří na testování a obsah ocení nejen fanoušci Rustu. Akce začíná v 17:30. Přihlaste se na meetup.com.

Jako první nám Jakub Beránek (Rust Leadership Council and the Rust compiler and infrastructure teams) dá Tipy, jak psát lepší (Rust) testy. Poté vystoupí Pavel Kučera (Edhouse) s tématem Testovatelný (Rust) kód: Funkcionální přístup. Po skončení akce se můžete těšit na přátelské setkání v nedaleké hospodě.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

