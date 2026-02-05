Root.cz  »  Unixy  »  Rust v jádře či základním systému NetBSD pravděpodobně nebude

Rust v jádře či základním systému NetBSD pravděpodobně nebude

Petr Krčmář
Včera
8 nových názorů

Sdílet

NetBSD server Autor: Depositphotos

Rust je velmi populární programovací jazyk a není proto překvapením, že se dostává také do jádra některých operačních systémů. Vývojáři ostatních systémů tak musejí odpovídat na otázky a dotazy týkající se podpory Rustu. Vývojář NetBSD Benny Siegert napsal blogový příspěvek právě na toto téma, ve kterém podrobně vysvětluje, proč je nepravděpodobné, že by se Rust dostal do základního systému NetBSD nebo do jeho jádra.

NetBSD je operační systém známý svou širokou podporou architektur a platforem. Rust by značně zkomplikoval tuto rozsáhlou podporu, protože není k dispozici na mnoha platformách, které NetBSD v současné době podporuje. Cyklické vydávání nových verzí Rustu také není kompatibilní s NetBSD, do základního systému by to vneslo spoustu závislého kódu a udržování Rustu a jeho kompilátoru je spousta práce, která by ležela na bedrech relativně malé skupiny vývojářů NetBSD.

Projekt NetBSD obvykle k těmto záležitostem přistupuje opatrněji než například Linux nebo FreeBSD, ale podle Siegerta není zásadně proti změnám. Například Lua je nejen součástí základního systému, ale díky své schopnosti rychle vyvíjet a prototypovat ovladače jádra se dokonce používá v jádře NetBSD. Podpora Rustu v základním systému nebo v jádře NetBSD je ovšem podle vývojáře nepravděpodobná. 

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Daň z přidané hodnoty

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Konec soukromí jak ho známe?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI