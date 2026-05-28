Rust zachrání Linux před umělou inteligencí, říká Greg Kroah-Hartman

Petr Krčmář
Dnes
33 nových názorů

Robot API umělá inteligence Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Správce linuxového jádra Greg Kroah-Hartman tvrdí, že jazyk Rust může Linuxu pomoci vypořádat se s přívalem bezpečnostních chyb odhalených pomocí umělé inteligence – konkrétně Dirty Frag, Copy Fail a Fragnesia. Rust totiž zabrání běžným chybám v jazyce C týkajícím se paměti, zámků, zpracování chyb a nedůvěryhodných dat již ve fázi kompilace, nikoli až při lidské či automatické kontrole.

Podle jeho slov nejde o „zázračný lék“ a neznamená to přepisování celého jádra, ale nové ovladače a subsystémy budou s dalším vývojem jádra stále častěji využívat bezpečnější jazyk Rust. Kroah-Hartman tato úskalí ilustroval na konkrétních chybách v jádře napsaném v jazyce C, včetně patnáct let staré chyby v modulu Bluetooth, která odkazovala na ukazatel bez jeho ověření, a chyby v modulu Xen.

Většina chyb v jádře jsou právě takovéto drobné, nepodstatné věci, vysvětlil. Podmínky nejsou kontrolovány, zámky nejsou zapomenuty, dochází k úniku neuvolněné paměti a zranitelnosti se časem hromadí. Způsobují pád jádra. S tím se v jazyce C potýkáme. Proto ho nemáme rádi.

Dále argumentoval, že největší předností Rustu je odhalování těchto chyb již ve fázi kompilace, nikoli až při revizi. Například pokud jde o zamykání, zdůraznil abstrakce zamykání v jádře jazyka Rust: Jediný způsob, jak získat přístup k vnitřním ukazatelům struktur, je zachytit tento zámek a automaticky jej uvolnit. Kompilátor to udělá, je to chráněné, zámek se aktivuje a vše je v pořádku. Prostě nemůžete napsat kód pro přístup k těmto hodnotám… bez zachycení zámku. Kompilátor vám to nedovolí.

