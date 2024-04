Rychlejší A2 SD karty v Raspberry Pi 5

Autor: Western Digital

SD karty mají na sobě hned několik označení týkající se rychlosti, až je v tom docela pěkný zmatek. Nás nyní bude zajímat Application Performance Class, které jsou buď A1 a A2 a označují karty s větším IOPS, tedy vhodné například do telefonu pro rychlé startování aplikací. Karty A2 navíc podporují řazení příkazů do fronty (Command Queueing), což musí umět jak řadič, tak i ovladač.





Podporu pro A2 Command Queueing je právě teď možné zapnout na Raspberry Pi 5. Stačí vzít nejnovější jádro a firmware sudo rpi-update a do /boot/firmware/config.txt doplnit řádek dtparam=sd_cqe . SD karta by poté měla mít více IOPS. V dmesg by se mělo objevit:





mmc0: Command Queue Engine enabled

Ale pozor, ne každá A2 karta bude fungovat. Například všechny Samsung A2 mají chybu při vyprazdňování vyrovnávací paměti a nefungují. Naopak SanDisk A2 patrně fungují.

Samozřejmě je kvůli spolehlivosti v Raspberry Pi lépe používat například NVMe přes nové nativní rozhraní nebo SSD disky přes USB 3.0 než mikroSD karty. Mimochodem, SanDisk A1 a A2 karty jsem před 5 lety testoval v Raspberry Pi 3 a 4 a levnější A1 byla v obou případech rychlejší než A2 právě kvůli chybějícímu Command Queueing.