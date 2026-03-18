Rychlejší Blender 5.1 s ray-tracingem i pro AMD

David Ježek
Dnes
Blender 5.0 Autor: Juan Hernández

3D animační program Blender v nové verzi 5.1 plní slib: uživatelé grafických karet AMD dostávají podporu pro akcelerovaný ray-tracing před rozhraní HIP, zapnutý ve výchozím nastavení. Mizí tak další z výhod používání GeForce od konkurenční Nvidie.

Obecně si pak nová verze Blenderu polepšuje výkonově i z hlediska správy paměti, a to díky přechodu na C++20 a výměně správce paměti. Zrychluje též EEVEE, zrychluje Cycles (rychlejší rendering na GPU až o 10 %; na Windows a CPU až o 20 %) či systém vyhodnocování animací, a tak bychom mohli pokračovat. Podporována je hromadná výměna akcí, přibyl nový modifikátor Gaussian Smooth pro zjemňování či vyhlazování animačních křivek, upraveny k lepšímu jsou mnohé nástroje. Pět-jednička také přidává podporu AVIF a vylepšuje podporu JPEG 2000.

V používaných knihovnách proběhla aktualizace na specifikaci VFX platform 2026, zahrnující Python 3.13, OpenColorIO 2.5, OpenEXR 3.4 či OpenVDB 13.0. Tato verze Blenderu s námi bude až do poloviny července, na kdy je v plánu příští LTS vydání, Blender 5.2.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

