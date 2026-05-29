Root.cz  »  Souborové systémy

Rychlejší Btrfs v jádře 7.2 i starších

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Do jádra 7.2 míří oprava Btrfs, která znatelně zvýší výkon. Jde o to, že v roce 2023 v jádře 6.8 přešlo Btrfs na nový API pro mountování. Při přechodu se pozapomnělo nastavit IS_NOSEC a to je nyní stále false. Následně všechny Direct I/O operace jsou serializovány, což má negativní dopad na výkon.

Po celkem triviální jednořádkové opravě testy ukazují pěkný nárůst výkonu ve FIO o 60 %. Automatický test jádra zjistil nárůst výkonu ve FIO o 12 %. Podle všeho bude změna také backportována do stabilních jader, tedy nebudeme muset čekat na jádro 7.2. To by mělo vyjít letos koncem letních prázdnin.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Legendární Kachna jako EV s cenou pod 360 tisíc korun

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory