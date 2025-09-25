Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Rychlý linker Wild v Rustu

Rychlý linker Wild v Rustu

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Programátor notebook počítač Autor: Depositphotos

David Lattimore z Austrálie vytvořil další rychlý linker Wild v Rustu. Máme tu již sice velmi rychlý linker Mold, který je napsaný v C++. Ale Mold nebude ani v budoucnu podporovat inkrementální linkování. To by měl později Wild umět.

V úterý byl vydán Wild 0.6.0 a testy ukazují, že je 1,7× rychlejší než Mold a 2,3× rychlejší než LLD. Wild 0.6.0 zatím neumí například LTO a ani zmiňované inkrementální linkování, které by mělo vše ještě výrazněji zrychlit. Zdrojové kódy jsou na GitHubu s licencí Apache 2.0 a MIT.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Jak funguje obnovitelná nafta?

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI