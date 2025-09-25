David Lattimore z Austrálie vytvořil další rychlý linker Wild v Rustu. Máme tu již sice velmi rychlý linker Mold, který je napsaný v C++. Ale Mold nebude ani v budoucnu podporovat inkrementální linkování. To by měl později Wild umět.
V úterý byl vydán Wild 0.6.0 a testy ukazují, že je 1,7× rychlejší než Mold a 2,3× rychlejší než LLD. Wild 0.6.0 zatím neumí například LTO a ani zmiňované inkrementální linkování, které by mělo vše ještě výrazněji zrychlit. Zdrojové kódy jsou na GitHubu s licencí Apache 2.0 a MIT.
(zdroj: phoronix)