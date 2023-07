Autor: Depositphotos

LPyton je nový open-source překladač Pythonu do optimalizovaného kódu. Podporovaný back-end je LLVM, C, C++, WASM, Julia a x86. LPython by měl být kompatibilní se standardním CPythonem a podporuje také JIT (just-in-time) kompilaci.





Zdrojové kódy jsou na GitHubu s licencí BSD-3. Je dostupná verze 0.19.0 a je považována za alfa. Více detailů naleznete v oficiálním oznámení. Stejně tak se pracuje na LFortranu.





(zdroj: phoronix)