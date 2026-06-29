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S menším zpožděním vyšla Mageia 10

Jan Fikar
Včera
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Distribuce Mageia, která pokračuje ve šlépějích legendární Mandrivy a Mandrake, vyšla včera ve verzi 10. Původně měla verze 10 vyjít již v dubnu, vydávání se však zpozdilo. Mezi novinky patří jádro 6.18 LTS, mesa 26.0 a KDE Plasma 6.5.

Nově jsou podporovány 32bitové procesory x86 jen s podporou SSE2. Některé softwarové projekty již 32bitové x86 nepodporují, takže balíčků je méně než pro x86_64. Více detailů naleznete v poznámkách o vydání. Stahovat obrazy můžete z oficiálních stránek.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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