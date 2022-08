S Meteor Lake (2023) překlopí Intel multimédia do samostatné jednotky

Autor: Depositphotos

S příchodem 14. generace procesorů Intel Core s kódovým označením Meteor Lake Intel plně přejde na „čiplety“ (sám je nazývá dlaždicemi). Kromě dalších změn v typech CPU jader (kromě E a P mají nést i LP E, tedy low-power variaci na úsporná jádra E) a příchodu dlaždic od TSMC do procesorů Intelu také procesorový gigant výrazněji mění architekturu v oblasti multimediálního enginu.

Tento kus CPU zodpovídající zejména za kódování a dekódování video formátů se přesune do samostatné jednotky v podobě vlastního bloku Graphics Technology (GT). Intelu to umožní oddělit vývoj enginu od zbytků částí GPU, neb tato jednotka bude používat vlastní GuC (Graphics micro (μ) Controller), správu napájení či registry. Podporu již připravují první patche, sérii 8 takových zaslal do jádra Matthew Roper z Intelu, přičemž jde o úvodní přípravné práce pro zprovoznění této části CPU, která dle plánů mají zamířit na trh koncem příštího roku.