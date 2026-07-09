Root.cz  »  Bezpečnost

Sabotáž repozitáře OpenMandriva způsobil naštvaný vývojář

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

11.2.25 2*/kladivo, řemeslo, práce, bourat Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Projekt OpenMandriva vydal prohlášení týkající se pokusu o sabotáž distribuce. Část repozitáře OpenMandriva na GitHubu byla smazána a do repozitáře Cooker byl odeslán prázdný balíček, jehož cílem bylo rozbití všech balíčků prostředí GNOME a COSMIC.

Problémy začaly rozbroji mezi vývojáři, kvůli kterým se někteří členové týmu rozhodli odejít. Vše postupně eskalovalo do té míry, že problémoví členové byli vyhozeni z diskusních skupin kvůli agresivnímu chování. Jeden z těchto vývojářů provozoval kopii repozitářů distribuce na své vlastní infrastruktuře. Měl tedy práva k hlavnímu repozitáři na GitHubu, čehož zneužil a distribuci sabotoval.

Výsledkem je poškozený repozitář a rozbité balíčky pro část uživatelů. Vývojáři se v současné době snaží vše dostat do původního stavu. Rovněž si uvědomují, že toto chování bylo nepřijatelné a mohlo by vyústit v trestní oznámení, které ale vývojáři nepodají. Provedli jsme kompletní audit systému a kromě odstraněných balíčků jsme nezjistili žádná další porušení, uzavírá oficiální vyjádření.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata: