Sabotáž repozitáře OpenMandriva způsobil naštvaný vývojář

Projekt OpenMandriva vydal prohlášení týkající se pokusu o sabotáž distribuce. Část repozitáře OpenMandriva na GitHubu byla smazána a do repozitáře Cooker byl odeslán prázdný balíček, jehož cílem bylo rozbití všech balíčků prostředí GNOME a COSMIC.
Problémy začaly rozbroji mezi vývojáři, kvůli kterým se někteří členové týmu rozhodli odejít. Vše postupně eskalovalo do té míry, že problémoví členové byli vyhozeni z diskusních skupin kvůli agresivnímu chování. Jeden z těchto vývojářů provozoval kopii repozitářů distribuce na své vlastní infrastruktuře. Měl tedy práva k hlavnímu repozitáři na GitHubu, čehož zneužil a distribuci sabotoval.
Výsledkem je poškozený repozitář a rozbité balíčky pro část uživatelů. Vývojáři se v současné době snaží vše dostat do původního stavu. Rovněž si uvědomují, že toto chování bylo nepřijatelné a mohlo by vyústit v trestní oznámení, které ale vývojáři nepodají.
Provedli jsme kompletní audit systému a kromě odstraněných balíčků jsme nezjistili žádná další porušení, uzavírá oficiální vyjádření.