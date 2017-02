 »   »  Sailfish OS bude k dispozici pro telefony Sony Xperia

Roman Bořánek

Společnost Jolla na Mobile World Congress oznámila partnerství s výrobcem Sony. Dohodla se sním, že pro jeho telefony Xperia připraví systém Sailfish OS, který bude možné použít jako alternativu Androidu. Jako první by měl být podporován model Xperia X, obraz systému by měl být dostupný do léta.

Otázkou zůstává, zda půjde o oficiální nebo spíš polo-oficiální podporu a jak to bude v praxi vypadat. Bude to uživatelsky přívětivé, nebo uživatel bude muset obraz pokoutně flashovat? A bude Sony možnost oficiálně propagovat? To Jolla neprozradila. Zároveň ale bylo oznámeno, že Sailfish OS se chystá použít i jeden čínský výrobce.

(Zdroj: Android Authority)