Samba 4.18.0 s lepším výkonem

Autor: Samba team

Svobodný síťový souborový systém SMB/CIFS Samba vyšel včera ve verzi 4.18.0. Poslední verze Samby byly znatelně pomalejší, kvůli opravě chyby souběhu se symlinky. Verze 4.17 už na tom byla podstatně lépe, ale 4.18 snížila režii oproti 4.17 ještě 3×. Takže výkon operací open/close je znovu na úrovni verze 4.12.





Vylepšené jsou chybové hlášky pro samba-tool. Dříve pár příkazů mělo barevný výstup pomocí --color=yes|no|auto . Nyní to již mají všechny příkazy. A nově můžete použít always a force místo yes , never a none místo no a tty a if-tty místo auto . V případě auto jde nastavit proměnná NO_COLOR , která zabrání barevnému výstupu.





(zdroj: phoronix)