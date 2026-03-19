Samba 4.24 přináší podporu vzdálené správy hesel

Petr Krčmář
Včera
Samba logo Autor: Samba team

Samba 4.24 přináší podporu auditu autentizačních údajů pro některé atributy, které sice nejsou tajné, ale jsou využívány při určitých formách autentizace. Kromě toho nyní také umožňuje větší toky s vfs_streams_xattr, přičemž systémy jako XFS jsou schopny zpracovat více než 64 kB rozšířených  xattr.

K dispozici je také podpora pro vzdálenou správu hesel, podpora přihlášení Kerberos PKINIT KeyTrust, vylepšení KDC a vylepšení nástroje Samba. Nová verze nyní také obsahuje modul VFS pro omezení rychlosti AIO, pokud chcete omezit rychlost asynchronních operací I/O. Více informací naleznete v poznámkách o vydání.

Samba je open‑source implementace protokolů SMB/CIFS, která umožňuje sdílení souborů, tiskáren a autentizaci mezi počítači s různými operačními systémy (zejména Linux/UNIX a Windows). Poskytuje služby síťového sdílení podobné Windows Serveru — sdílené složky, řízení přístupových práv, integraci do Active Directory jako člen nebo řadič domény.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

