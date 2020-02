 »   »  Samsung Galaxy S20 mají jako první certifikaci USB Fast Charger

David Ježek

Autor: Samsung

USB Implementers Forum (USB-IF) oznámila, že řada telefonů Samsung Galaxy S20 je světově první, která získala certifikaci pro používání Programmable Power Supply (PPS) z balíku USB Power Delivery (USB PD) 3.0. To znamená, že telefony mohou být superrychle nabíjeny generickými nabíječkami s touto univerzální specifikací, která podporuje výkon až 100 W.

To samozřejmě není limit, kterého telefony Galaxy S20 dosáhnou. Nižší modely S20 a S20 Plus podporují až 25W nabíjení, větší model S20 Ultra pak až 45W. Samsung již dříve představil čipy pro nabíječky s podporou rychlého USB nabíjení právě až do výkonu 100 W.