 »   »  Samsung i Panasonic ukončí výrobu LCD, LG ji omezuje na polovinu

David Ježek

Se stále lepší a levnější produkcí OLED panelů od pozvolna rostoucího počtu výrobců (nemluvě o některých specifických technologiích jako jsou třeba displeje s kvantovými tečkami) a rostoucí levné čínské konkurenci na poli LCD přichází počátek konce éry standardních LCD panelů u tradičních dražších výrobců. Japonský Panasonic momentálně „katuje kosty“ a další částí firmy na odpis, je výroba LCD panelů (divize Panasonic Liquid Crystal Display). Firma ji ukončí v roce 2021.

Konkurenční LG, jejíž divize LG Display je tahounem vývoje OLED technologií, plánuje výrazné snížení produkce LCD panelů pro příští rok, a to skoro o polovinu. O to posílí výrobu OLED panelů. Tyto zprávy přichází zhruba dva měsíce poté, co jihokorejský gigant Samsung ohlásil, že opouští výrobu starých LCD technologií a soustředit se bude mimo jiné na OLED, a to právě ve variantě s kvantovými tečkami, tedy QD-OLED.

Po dlouhá léta byla právě LG Display největším světovým výrobce LCD panelů pro TV, nyní tuto pozici převzala čínská společnost BOE. Předpokládá se, že pokles produkce u LG povede k tomu, že její pozice klesne na 5. příčku, až za firmy BOE (Čína), CSOT (Čína), Innolux (Tchaj-wan) a HKC (Čína).