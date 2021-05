Samsung: konkurenci pro Apple M1 uvedeme ve druhé polovině roku

Samsung finišuje vývoj výkonného ARM SoC řady Exynos, které bude konkurentem pro Apple M1. Nový čip je navržen pro mobilní stroje třídy thin-and-light a také vyšší modely tabletů. První stroje s novým čipem by se měly objevit v průběhu druhé poloviny roku, přičemž primárně se počítá s tím, že na nich poběží Windows 10 on ARM.

Výhodou by tak mohl být bezproblémový běh Windows aplikací na novém Samsung ARMu, a to včetně MS Office poduktů Adobe (dlužno ale dodat, že pro Apple M1 jsou aplikace v posledních měsících masivním tempem portovány a toto tedy nejspíš nebude za pár měsíců vůbec tématem). Samsung každopádně ve svém SoC nabídne nejvyšší a nejnovější ARM CPU jádra v kombinaci s licenčním GPU jádrem od AMD. To vše si nepochybně bude vyrábět ve vlastních továrnách.