Samsung poslal nové záplaty pro KSMBD, tedy SMB3 server v jádře

Samsung už se nějakou dobu snaží o implementaci SMB3 serveru přímo v linuxovém jádře. Ta se měla původně jmenovat CIFSD, nyní to bude KSMBD. Oproti user-space implementaci Samba by mělo být KSMBD výkonnější a rychleji by se mohli přidávat nové funkce jako RDMA (smb-direct) a také nové šifrování dát či podepisování protokolu.

Naopak Samba bude mít více nástrojů, bezpečnostní služby, podporu LDAP a Active Directory Domain Controller. Více detailů o KSMBD nalezete v aktuálních záplatách.

(zdroj: phoronix)