 »   »  Samsung směřuje k 600Mpix snímači

David Ježek

Autor: Samsung

Ani současný 108Mpix snímač, ani blížící se 150Mpix či oddálený 200Mpix snímač nebude pro technologii Samsung ISOCELL konečná. Firma plánuje a vyvíjí svou technologii s cílem dostat se na 600Mpix metu.

Vedle řekněme téměř 1 miliardy pixelů na snímači Samsung soustředí síly i na IR, UV a obecně multispektrální snímání. Každopádně s 600 megapixely by se Samsung měl dostat nad úroveň obvykle udávanou jako rozlišovací schopnost zraku člověka.

Prohlášení na webu Samsungu můžeme brát i jako konkurenční soutěž zejména se Sony, případně jako náznak, že Samsung chce více pronikat nejen do smartphonů, ale také do IoT obecně, automotive segmentu atd. 600Mpix meta ostatně nedostala žádné konkrétní datum, hrubě tak můžeme prohlásit pouze to, že její případné dosažení [snímačem pro smartphony] potrvá minimálně několik let.