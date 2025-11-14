Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Satelitní internet Amazonu se přejmenovává na Amazon Leo

Satelitní internet Amazonu se přejmenovává na Amazon Leo

Jan Fikar
Dnes
2023-03-Satelity.jpg Autor: Depositphotos

Satelitní internet Amazonu, dříve nazývaný Project Kuiper podle Kuiperova pásu, se od včerejška jmenuje Amazon Leo. Nový název odkazuje na zkratku pro nízkou oběžnou dráhu (low Earth orbit), na které satelity obíhají, aby internetové připojení mělo nízkou latenci.

Amazon začal se satelitním internetem před sedmi lety a v současnosti má na orbitě přes 150 satelitů. Plná konstelace počítá s více než 3 200 satelity. Služba bude spuštěna, jakmile bude vypuštěno 578 satelitů. Konkurenční Starlink funguje od roku 2021 a má v současnosti více než 7 600 satelitů. U Starlinku se počítá celkem s 12 tisíci satelity. Konstelaci bude možné rozšířit až na 34 tisíc.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

