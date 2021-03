SDL2 s nativní podporou PipeWire

Autor: PipeWire

Teoreticky by přímá podpora PipeWire ve frameworku SDL2 nebyla nutná, neb PipeWire je plně kompatibilní s PulseAudio. Přesto dostává projekt SDL2 nativní podporu běhu s PipeWire. Příslušné patche byly začleněny koncem minulého týdne, umožňují přitom aktivaci podpory PipeWire dle potřeby.

Zdali se PipeWire uchytí a ovládne vedle videa i linuxové audio, je otázkou do budoucna. Nicméně s ohledem na to, jak se do drtivé většiny linuxových distribucí (těch kmenových, ne jejich forků) nakonec PulseAudio a systemd dostaly jako výchozí, lze spíše předpokládat, že nás čeká budoucnost s PipeWire.