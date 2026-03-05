Sdružení CESNET slaví 30. výročí svého vzniku

Sdružení CESNET letos slaví 30 let od svého založení. Z původní iniciativy českých vysokých škol a Akademie věd ČR postupně vyrostla jedna z nejdůležitějších tuzemských infrastruktur věnujících se výzkumu a vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií, která současně buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET pro výzkum a vzdělávání.
Během tří dekád se infrastruktura rozvinula ke gigabitovým kapacitám, ze základní konektivity se proměnila v technologické prostředí umožňující provoz náročných výpočetních úloh, práci s rozsáhlými datovými soubory i mezistátní přenos obrazu a zvuku v reálném čase. S růstem objemu dat, požadavků na výpočetní výkon a bezpečnost sílila i dominantní role sdružení jakožto poskytovatele specializovaných služeb a klíčové infrastruktury pro český výzkumný prostor. Výročí tak připomíná nejen technologický posun, ale i dlouhodobou spolupráci akademické komunity, která stojí za jeho stabilní pozicí v české vědě, výzkumu a vzdělávání.
Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 jako samostatný právní subjekt, který převzal provoz akademické sítě od Českého vysokého učení technického v Praze. Už v prvních letech se ukázalo, že rozvoj akademické infrastruktury vyžaduje dlouhodobý přístup odlišný od vznikajícího komerčního trhu.
Zásadním milníkem proto bylo rozhodnutí ukončit provoz komerční části sítě a vymezit CESNET výhradně jako infrastrukturu pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou komunitu.
Já osobně považuji rozhodnutí prodat komerční síť za jedno z těch vůbec nejstěžejnějších, míní bývalý dlouholetý ředitel sdružení Jan Gruntorád. Toto vymezení na přelomu 90. let umožnilo CESNETu soustředit se na systematický rozvoj vlastní infrastruktury, přechod na optická vlákna, zapojení do evropských výzkumných sítí a rozšíření činnosti o vlastní výzkum a vývoj.
V současnosti provozuje sdružení CESNET národní vysokorychlostní optickou síť o délce přes 5 600 kilometrů, která propojuje 247 institucí po celé České republice. Sdružení čítá 28 členů a 7 přidružených členů, zaměstnává více než 300 odborníků a poskytuje přes 60 služeb v oblasti síťové konektivity, datových úložišť, výpočetní infrastruktury, multimédií a kybernetické bezpečnosti.
Za ta tři desetiletí se informační technologie proměnily k nepoznání. Objem dat, rychlost přenosů i nároky na výpočetní výkon dnes dalece přesahují vše, s čím se na začátku devadesátých let začínalo, shrnuje stávající ředitel Jakub Papírník. Přesto se podle něj základní smysl sdružení CESNET stále nemění.
Našim posláním je dlouhodobě podporovat vědu, výzkum a inovace prostřednictvím spolehlivé, bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury, dodává Papírník.
(Zdroj: Tisková zpráva)