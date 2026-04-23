Sedmý MobileLinux Hackday ve středu 29. dubna

Ve středu 29. dubna 2026 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční 7. Mobile Linux Hackday, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, vývoj jádra i uživatelský prostor. Akce proběhne od 10:00 do večerních hodin.
Hackday je určen všem zájemcům o praktickou práci s Linuxem na telefonech. Zaměří se na vývoj aplikací v userspace, například bankovní aplikace, zpracování obrazu z kamery nebo práci s NFC, i na úpravy aplikací a práci na linuxovém jádře. Mezi aktuální témata patří podpora zařízení se Snapdragonem 845, například OnePlus 6/6T, Xiaomi Poco F1 nebo Shift 6MQ, a experimentování s FairPhone 5.
Účastníci si budou moci Linux přímo vyzkoušet na podporovaných telefonech a zapojit se do společného hackování. Akce je neformální a otevřená, dorazit je možné i jen na část dne. Podrobnosti a potvrzení účasti jsou k dispozici na Mastodonu.