 »   »  Šéf Ubisoftu: už jen jedna generace konzolí, pak přijde streamování her

David Ježek

Jedno z největších herních studií to slovy svého šéfa vidí s nakupováním her podobně jako to před lety viděl například Netflix s prodejem filmů na fyzických nosičích. Dle Ubisoftu nás čeká už jen jedna generace herních konzolí (tedy Playstation 5 apod.), po ní už nastoupí streamování.

Dlužno dodat, že tato generace teprve přijde, takže tu možná máme ještě 5 až 10+ let existence fyzické distribuce her. Výhodou streamování je samozřejmě faktická nezávislost na platformě, na této metodě poskytování her pracují všichni, od Valve (Steam) až třeba po Nvidii (jakožto výrobce hardwaru).

Přetrvávajícím problémem samozřejmě dnes je nedostatečná rychlost internetových přípojek a zejména často stále vysoké latence spojení. Uvidíme za několik let.