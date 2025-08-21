Šéfka švédské policie varuje před aplikací Signal, odborníci její přístup kritizují

Šéfka švédské státní policie Petra Lundhová v pořadu o nárůstu kriminality pro televizi SVT prohlásila, že pokud rodiče naleznou na telefonu svých dětí aplikaci Signal, měli by okamžitě volat policii.
Aplikace Signal nemá legitimní použití, říká mimo jiné Petra Lundhová v pořadu SVT Morgonstudion.
Prohlášení vyvolalo kritiku z řad novinářů i IT odborníků. Novinář Emanuel Karlsten říká, že použití šifrovaných komunikačních aplikací by mělo být v demokratické společnosti samozřejmostí a varuje před vytvářením dojmu, že děláte něco špatného, pokud tyto aplikace používáte.
IT odborník Karl Emil Nikka pro televizi TV4 prohlásil, že aplikace Signal je první volbou pro bezpečnou komunikaci a že by naopak měl obavu, kdyby děti tyto aplikace nepoužívaly. Dále zdůraznil, že aplikaci Signal používají jak bezpečnostní složky států, vládní činitelé, ale i třeba Komise a Parlament Evropské Unie.
V reakci na vysílání TV4 švédská policie upřesnila, že nainstalovaná aplikace Signal je prý jen jeden z varovných signálů a pokud to rodiče znepokojuje, měli by kontaktovat policii.
Švédsko (ale i například Irsko, Španělsko nebo rovnou celá EU) proti šifrovaným aplikacím zbrojí dlouhodobě a šéfka Petra Lundhová chce změnu v zákoně, která by policii umožnila přístup k soukromým zprávám. Narazila ovšem jak na odpor veřejnosti, tak i provozovatelů aplikací typu WhatsApp nebo právě Signal, kteří by raději ze Švédska odešli než vytvářeli zadní vrátka a tím ohrožovali bezpečnost uživatelů po celém světě.
Zdroj: Furious at the National Police Chief's Signal statement: „Just crazy“