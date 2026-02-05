Root.cz  »  Humor  »  Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny, jeho hlášky nestárnou

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny, jeho hlášky nestárnou

Petr Krčmář
Včera
IT Crowd Autor: Channel 4

Kultovní britský seriál IT Crowd oslavil dvacáté výročí svého vzniku. První díl byl v britské televizi odvysílán 3. února 2006. Komediální seriál staví na absurdním humoru, nevšedním postavám a ostrým komentářům k firemní kultuře i moderním technologiím.

Děj se soustředí na IT oddělení fiktivní společnosti Reynholm Industries, které sídlí v suterénu a představuje jakýsi mikrosvět outsiderů v korporátním oceánu. Hlavní trojici postav tvoří členové oddělení Roy, Moss a Jen. Roy je sarkastický a laxní technik, Moss je sociálně neohrabaný génius a Jen je jejich šéfka s nulovými odbornými znalostmi.

Mezi nejlegendárnější prvky seriálu patří řada hlášek, které se pevně vryly do popkultury. Nejznámější z nich je bezesporu „Zkoušeli jste to vypnout a zapnout?“, která se stala synonyma základního IT řešení a pravidelně koluje v memech. Pokud si chcete seriál připomenout, nebo jste ho dokonce ještě nikdy neviděli, můžete tak učinit v iVysílání České televize.

(Upozornil Gejb.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

