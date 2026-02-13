Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Šestý MobileLinux Hackday v Praze: komunitní setkání nad Linuxem v mobilních zařízeních

Šestý MobileLinux Hackday v Praze: komunitní setkání nad Linuxem v mobilních zařízeních

Luboš Kocman
Dnes
Hackaday #6

V pátek 20. února 2026 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční šestý Mobile Linux Hackday, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, kernelový vývoj a uživatelský prostor. Akce proběhne od 10:00 do večera.

Hackday je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet práci s linuxovým jádrem i uživatelským prostorem, od posílání patchů například pomocí nástroje b4, přes balíčkování a Flatpak až po drobné úpravy aplikací, aby lépe fungovaly na telefonech.

Mezi aktuální témata patří Mobian, posun v podpoře zařízení OnePlus 6 a 6T, Xiaomi Poco F1 (sdm845) nebo experimentování s FairPhone 5. Účastníci si budou moci vyzkoušet Linux přímo na podporovaných telefonech a zapojit se do společného hackování.

Akce je neformální a otevřená, účast je možná i jen na část dne. Podrobnosti jsou k dispozici na Mastodonu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Luboš Kocman

