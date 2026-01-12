Setkání Pyvo v Plzni ve středu 14. ledna 2026

Ve středu 14. ledna 2026 v 18:00 se v Plzni v prostorách minipivovaru Raven Pub Bolevec koná setkání Pyvo. Setkání probíhají pravidelně každou první sudou středu v lichém měsíci a toto bude již 48. v pořadí.
Zváni jsou nejen příznivci Pythonu, ale i fanynky a fandové jiných „tech“ oblastí, včetně jejich přátel. Vstup je zdarma, platíte si jen vlastní objednávky. Na programu jsou dvě přednášky následované volnou diskuzí k libovolným tématům.
Více informací najdete na stránce pyvo.cz/plzen-pyvo, případné dotazy vkládejte do diskuse pod zprávičkou.