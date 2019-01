dayweek

V úterý 29. ledna v 19:00 se v Brně koná sedmý přednáškový večer o vývoji v Ruby. Těšit se můžete na témata od vývojářů z Red Hatu a PrimeHammeru: How to smuggle TCP traffic through an HTTP connection, Railway Oriented Programming a Building a Serverless Slackbot.Na místě bude lehké občerstvení; vstup zdarma pro registrované. Více informací na Facebooku nebo se rovnou registrujte na Meetup.